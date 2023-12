Wildschweine und Fische atmen auf 350 Lastwagen rollen erst später durch den Spandauer Forst

Diese Baustelle hatte es in sich: Im Spandauer Forst sollten jetzt ganze Seen saniert und leergepumpt werden. 350 Lastwagen sollten den Schlamm vom Seegrund holen und wegkarren - insgesamt 7000 Tonnen Material. Über dieses lehrreiche Großprojekt der Wasserbetriebe hatte der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels zuerst berichtet, doch jetzt ist was dazwischen gekommen: der Frost im Forst.