Wippe in Mitte Stoppt das Einheitsdenkmal!

Es gibt Projekte, in denen ist derart der Wurm, dass sie am besten abgebrochen werden – selbst wenn das viel Geld kostet. Lehrgeld, kennt jede Firmenleitung. Deutsche Politiker und Verwaltungen aber schrecken bekanntlich selbst in krassen Fällen vor dieser Erkenntnis zurück. Egal, wie stark die Einwände, die Kostensteigerungen, die Verzögerungen sind. Hauptsache, man muss nicht zugeben, einen Fehler gemacht zu haben.