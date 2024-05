„Wir fühlen uns in Berlin-Friedrichshain nicht mehr sicher“ Israelisches Restaurant wird antisemitisch angefeindet und zieht nach Wilmersdorf

„Heute Abend öffnen wir nicht mehr“, schrieb das israelische Restaurant „DoDa’s-Deli“ in Berlin-Friedrichshain vor drei Wochen auf Instagram. Der Grund: in die Holztische waren antisemitische Botschaften geritzt worden, unter anderem „Fuck Israel“ – sowie „Free Gaza“.

Deswegen schließt das Deli in der Kopernikusstraße und zieht in den Westen der Stadt, nach Charlottenburg-Wilmersdorf in die Nürnberger Straße. Dort erhofft es sich mehr Ruhe und keine Angst mehr vor Antisemitismus haben zu müssen.

Dem Tagesspiegel berichtet die Inhaberin von einer antisemitischen Hetzjagd. Quasi jeden Tag habe sie antisemitische Sticker von der Eingangstür kratzen müssen. „Wir fühlen uns in Friedrichshain leider nicht mehr sicher, es ist sehr schade, aber es geht nicht anders.“

Bezirke-Newsletter: Friedrichshain-Kreuzberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Sie seien ein kleines Team, bestehend nur aus Frauen. „Ich kann meine Mitarbeiterinnen hier im Kiez nicht mehr arbeiten lassen“, sagt die Geschäftsführerin. „Ich habe Angst, dass irgendwann mehr passiert als nur Sticker und Parolen.“

„Das hat uns tatsächlich rausgedrängt aus dem Bezirk, deswegen ziehen wir um“, bestätigt die Inhaberin. Es habe auch immer wieder im ganzen Kiez und an den Wänden des Restaurants antisemitische Graffitis gegeben. Bekannte hätten berichtet, dass es im Westen der Stadt besser sei, man nicht so viele antisemitische Parolen an den Wänden sehe.

Ich habe Angst, dass irgendwann mehr passiert als nur Sticker und Parolen Die Inhaberin eines israelischen Restaurants begründet den Wegzug aus Berlin-Friedrichshain.

„Es ist schade, wir wären gerne in Friedrichshain geblieben“, so die Inhaberin weiter. „Wir werden unsere Stammkunden vermissen, es ist traurig. Aber wir ertragen das nicht mehr und wir haben auch Angst.“ Ihnen sei bewusst, dass es Antisemitismus leider nicht nur in Friedrichshain gebe, aber sie hoffen, dass es in Wilmersdorf angenehmer ist.

Es sei vor dem Krieg schon nicht schön gewesen, aber mit Beginn des Kampfes in Gaza seien die pro-palästinischen Schmierereien im Kiez mehr geworden. Ihr Restaurant sei vermutlich durch zwei Plakate in den Fokus geraten, glaubt die Inhaberin. Am Frauentag hätten sie zwei Bilder von Frauen aufgehängt, Israelis, die in Gaza leben. „Bringt sie nach Hause“, stand auf den Plakaten.

Ab diesem Tag seien die negativen Bewertungen auf Google für das Restaurant in die Höhe geschossen und erste „Free Palästina“-Sticker auf den Scheiben des Restaurants angebracht worden. „Wir haben das Gefühl, wir können nicht hier sein in Friedrichshain als israelisches Geschäft. Wir hatten vor dem Krieg schon Angst, aber danach ist es schlimmer geworden.“

Der bekannte Pianist Igor Levit schrieb auf „X“ von den antisemitischen Parolen in einem seiner „liebsten israelischen Delis Berlins“. Die „Jüdische Allgemeine Zeitung“ berichtete am 19. April darüber – als bisher einziges Medium. Am 27. April schrieb DoDa’s Deli auf Instagram, dass man als jüdisches Unternehmen jeden Tag viel Hass erfahre. Auch unter diesem Beitrag folgen, neben viel Solidarität, Sprüche wie „Free Palästina“, „schließt doch für immer“ oder „Boo hoo, heult doch“. Alles auf Englisch. Ebenso der Kommentar des Restaurants:

„Wenn wir Politik machen wollen würden, wären wir Politiker. Aber wir wollen nur gutes Essen kochen und Leute glücklich machen.“ Dies nun vielleicht in Ruhe in Wilmersdorf.

Dies ist ein Text aus dem Newsletter für Friedrichshain-Kreuzberg, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Weitere Themen aus dem heute gesendeten und für Sie hier sofort bestellbaren Newsletter:

Nach Antisemitismusvorwürfen: Jugendhilfeausschuss missbilligt Kündigung für „Frieda e.V.“

„Wir machen keine Politik, sondern Essen“: Israelisches Restaurant wird antisemitisch angefeindet und verlässt den Kiez

Betreutes Grillen für 20 Euro: 46 Grillplätze im Volkspark Friedrichshain

Grillverbot für die restlichen Flächen des Volksparks

Was darf hinein? Kostenlose, persönliche Schließfächer für obdachlose Menschen

Diese 10 Straßen im Bezirk werden zu temporären Spielzonen für Kinder

Künstler fordert Tag der Offenen Ateliers für Friedrichshain und bietet sich als Organisator an

Behördenpingpong: Bürger meldet defekte Toilette, Ordnungsamt will damit nichts zu tun haben

Wie sieht eine queere Sprache aus? Kettengedicht in Laut- und Gebärdensprache

Filmabend: Migrantische Perspektiven auf den Mauerfall

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter - jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.