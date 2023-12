Tagesspiegel Plus „Wir haben auch Männer, die ganz hervorragende Stricker sind“ : Berliner Wollhändlerin freut sich über rege Nachfrage zum Winterstart

Seit 29 Jahren betreibt Maren Meier ihren Wollladen in Zehlendorf, sie kennt alle Trends, alle Höhen und Tiefen. Ihre Tochter, noch ist sie in der Ausbildung, will den Laden übernehmen.