„Wir sind kein Ghetto“ Was das Kosmosviertel im Südosten Berlins lebenswert macht

Es ist längst nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen im Kosmosviertel in Altglienicke. Bei der Europawahl am 9. Juni holte die AfD im Wahllokal in der Grundschule am Pegasuseck 39,8 Prozent und liegt damit berlinweit ganz vorne. Noch immer sind 53 Prozent der Minderjährigen von „Kinderarmut“ betroffen, auch die Quote von Arbeitslosigkeit und Transferleistungsbezug ist hoch.