Tagesspiegel Plus Wird diese Berliner Schule jemals fertig? : „Unsere Bauplanung war zu optimistisch“

Die Schule am Gartenfeld in Berlin-Haselhorst ist eine besonders sensible Einrichtung und eine besonders zähe Baustelle. Seit 2017 wird nun schon geschraubt. Ist jetzt ein Ende in Sicht?