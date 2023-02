„Wo bleiben jetzt die Leichen?“ Dramatischer Appell nach Baustopp an Berliner Friedhof

Erst letzte Woche gab’s hier Ärger um den Berliner Landschaftsfriedhof in Gatow und die muslimischen Gräber. Weil in der Berliner Innenstadt kein Platz ist, soll draußen in Gatow immer mehr Natur gerodet werden. Doch nach einer Klage des Naturschutzbundes ruht die Erweiterung des Landschaftsfriedhofs um 500 Gräber. Die Folgen?

„Um es in aller Dramatik zu sagen“, sagte Spandaus Grünflächenstadtrat Thorsten Schatz, CDU, dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau. „Wenn die Klage aufschiebende Wirkung entfaltet, haben wir die von mir vorhergesagte Katastrophe im Land Berlin! Dann finden in Gatow mindestens ein bis zwei Jahre keine Bestattungen mehr statt. Und dann frage ich Sie: Wo bleiben die Leichen?“

Dass die Senatsverwaltung um Bettina Jarasch, Grüne, neulich aufgelistet hat, plötzlich mehr Friedhofsflächen für muslimische Bestattungen in der Innenstadt zur Verfügung zu stellen, glaubt Stadtrat Schatz nicht. In Gatow liegen 9000 Muslime auf dem Friedhof.

1. Schrottboot abgesoffen, weil die Politik nur zuguckt. Wenn keiner reagiert und alle immer nur die politische Verantwortung wegschieben, dann passiert das: Eins der vielen Schrottboote, die zwischen Hakenfelde und Kladow auf der Havel liegen, ist nun abgesoffen.

„Brauchen Neubauviertel Kirchtürme?" Spandaus Kirchenchef im Newsletter-Interview über die Wasserstadt, Abrissdebatten zur Zufluchtskirche, über die Wiedereröffnung der abgebrannten Jeremiakirche und die neue „Haveltaufe" zwischen Kladow und Gatow

Senat plant Abriss von drei Brücken in Wilhelmstadt und im Falkenhagener Feld

in Wilhelmstadt und im Falkenhagener Feld U-Bahnhof Altstadt: Zugang wird 22 Monate dicht gemacht

Zugang wird 22 Monate dicht gemacht U-Bahnhof Paulsternstraße : endlich ein Fahrstuhl!

: endlich ein Fahrstuhl! Ausflugsziel Sacrower See : Restaurant-Betrieb eingestellt

: Restaurant-Betrieb eingestellt Schwimmen (I) : Berlin meldet 5 Spandauer Badestrände der EU - und hat einen 6. Wunsch

: Berlin meldet 5 Spandauer Badestrände der EU - und hat einen 6. Wunsch Schwimmen (II): Freibad dicht? Jetzt spricht der Chef - und es gibt Infos zum problematischen Edelstahlbecken

Freibad dicht? Jetzt spricht der Chef - und es gibt Infos zum problematischen Edelstahlbecken Schwimmen (III): Sperrung auch in Siemensstadt

Sperrung auch in Siemensstadt Freybrücke: neue Idee für Technoschiffe auf der Havel

neue Idee für Technoschiffe auf der Havel Polizei in Kladow: Hubschrauber am Glienicker See, Explosion in der Volksbank

Hubschrauber am Glienicker See, Explosion in der Volksbank Saisonstart für den Markt in der Altstadt

für den Markt in der Altstadt Neue Pläne für den Ausbau des Ritterfelddamms: Kladow wird Autobahn-Projekt

