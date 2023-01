Wochenmarkt, E-Autos, Brücken-Ärger Was steht auf Ihrer Agenda 2023, Baustadtrat?

Klopf, Klopf. Nächster Stadtratstermin vor der Wahl im Rathaus von Berlin-Spandau: diesmal Thorsten Schatz, CDU. Er ist Stadtrat u.a. für Bauen, Verkehr und Grünflächen und spricht im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Spandau über seine Pläne für 2023. Thorsten Schatz über …

… Dunkelheit am Altstadt-Ufer

„Unter der DB-Brücke am Postgelände ist es zu dunkel, nicht nur in der Nacht, sondern auch morgens und im Winter am Nachmittag. Es ist duster, dreckig, ein Angstraum, deshalb bauen wir Laternen an den Fußweg – auch wenn wir die in ein paar Jahren wieder versetzen müssen. Wann es heller wird? Im 3. Quartal, vielleicht 4. Quartal sollen die Laternen fertig sein.“

… über den Wohnungsbau im Falkenhagener Feld

„Ich habe ein Stoppschild im Falkenhagener Feld gesetzt. Dort sollte schon wieder verdichtet werden. Bevor hier noch mehr Menschen hinziehen, noch mehr gebaut wird und die Busse noch voller werden, soll der Senat erst mal die Verkehrsfragen klären und Klassenzimmer bauen.

Spandau hat seinen Beitrag wie kaum ein anderer Berliner Bezirk im Wohnungsbau geleistet, damit der Senat seine Bauziele erreichen kann.“

… über Verkehrspläne aus der Innenstadt

„Ich versuche, den Quatsch aus Berlin zu verhindern (lacht). Im Ernst: Ideen kenne ich viele, aber wo bleiben Entscheidungen? Zur U-Bahn oder zur Verlängerung der Siemensbahn? Wir als Bezirk sind beim Schienenverkehr Zaungast.“

Er ist der neue Baustadtrat in Spandau: Thorsten Schatz. © promo/CDU

… über Schienenbau und Vorbild Kohl

„Wir müssen visionär sein wie unsere Väter und Mütter beim U-Bahnbau, wie Helmut Kohl, der die U-Bahn 1984 zum Rathaus eröffnet hat. Und da waren wir viel weniger Menschen in Spandau. Die U2 muss ins Falkenhagener Feld verlängert werden, die U7 nach Staaken.“

… über die Straßenbahn nach Kladow und Groß Glienicke

„Ich kann mir einen unterirdischen U-Bahn-Abzweig von der Heerstraße nach Gatow und weiter nach Kladow vorstellen, aber für realistischer halte ich die Tram aus Potsdam: Ich stehe mit meinem Kollegen Bernd Rubelt aus Potsdam in Kontakt.

Die Straßenbahn sollte von Krampnitz aus über Groß Glienicke, Kladow, Rieselfelder bis zum Betriebshof der BVG an der Wilhelmstraße verlängert werden – dort könnte man an der Heerstraße in die U-Bahn umsteigen. Aber die Tram gehört auf eine eigene Strecke und nicht auf die Straße, sonst entsteht mehr Stau.“

… über die S-Bahn nach Hennigsdorf

„Die Siemensbahn sollte in die Neubaugebiete der Wasserstadt, Hakenfelde und über Johannesstift weiter nach Hennigsdorf verlängert werden. Pendler sollen gar nicht erst nach Berlin reinfahren.

Dafür brauchen wir aber Schienen, Parkhäuser, Bahnhöfe, damit die Menschen bequem umsteigen. Nur so lassen sie ihr Auto stehen.“

… über mehr E-Autos und Spandau als Pilotbezirk

„Ich wünsche mir mehr Ladesäulen im Bezirk: 200 sollen es laut Senat bis 2030 werden, aber das wird vorne und hinten nicht reichen, um die Menschen vom E-Auto zu überzeugen.

Ich habe mich daher gerade erfolgreich dafür eingesetzt, dass Spandau einer der Pilotbezirke fürs E-Tanken aus Straßenlaternen wird. Bis zum Jahresende wird man an mindestens 50 Laternen sein Auto laden können.“

Die Dorfkirche Kladow © André Görke

… über den Wochenmarkt in Kladow

„Ich nehme 2023 einen neuen Anlauf für einen Wochenmarkt in Kladow und starte jetzt eine Ausschreibung für neun Stände vor der Dorfkirche.

Die positiven Rückmeldungen, als wir starten wollten, haben mich sehr überrascht, aber dann ist der Marktbetreiber abgesprungen. Das Interesse ist hoch, es gibt den großen Wunsch, also unterstützen wir das und organisieren Stellflächen und Genehmigung. Aber den Markt selbst betreiben wir als Rathaus nicht selbst.“

… über den neuen Uferweg hinter der Zitadelle

„2023 geben wir den Uferweg an der Zitadelle endlich frei. Dann kann man von der Altstadt um die Zitadelle herum nach Haselhorst spazieren, vorbei am Zitadellengraben, der Freilichtbühne, der Motorworld und weiter nach Norden. Der Weg ist fast fertig, spätestens im Sommer geben wir ihn frei.“

… über die fünf Meter hohe BVG-Brücke zur Insel Gartenfeld

„Die Brücke soll als Verlängerung der Rhenaniastraße entstehen – auf einem Damm, der fünf Meter über dem Kanal liegt. Fünf Meter, stellen Sie sich das mal bildlich vor! Dort oben rollen dann Busse über eine einspurige Rampe ins Neubaugebiet. Autos dürfen die nicht nutzen. Autos sollen einmal um die ganze Insel fahren, um dann wieder quer über die Insel zurück … also bitte! Ich bin kein Brückenplaner, aber das funktioniert vorne und hinten nicht im Alltag. Ich halte das Konzept für einen Schnellschuss der Senatsplaner. Was ebenfalls absurd ist: Der Erdwall trennt ausgerechnet die Wassersportvereine vom Wasser. Und dass der Erdwall im Biberrevier aufgeschüttet wird, wo doch heute nach 22 Uhr nicht mal Autos fahren dürfen, soll plötzlich kein Problem sein?“

Im Spandau-Newsletter können Sie erstmals die Lage der neuen Brücke über dem Kanal sehen. Links geht es zur Wasserstadt, rechts auf die Insel Gartenfeld. Nach oben führt der neue Bootsweg, der künftig auf einer Rampe liegen soll. Links vom Damm: „Bergers Bootshaus“ und die Sportvereine. Hier eine aktuelle Draufsicht bei Google Maps.

Hier der Entwurf, wie die neue Brücke verlaufen soll. © BA Spandau

… über die neue Fußgängerbrücke von der Weihnachtskirche zur Insel Gartenfeld

„Da soll eine Fuß- und Radwegbrücke hin, mit einer über 100 Meter langen Rampe. Dafür müssen wir uralte Bäume fällen – Ahorne aus den 50er und 60er Jahren, da bin ich schon als Kind langspaziert. Wir müssten den neuen Spielplatz an der Kirche umbauen und setzen den Leuten am Ufer einen fünf Meter hohen Erdwall vors Wohnzimmer? Die werden sich bedanken. Ich plädiere für eine reine Fußgängerbrücke. Dann sind die Vorgaben bescheidener: Dann kann die Rampe kleiner ausfallen und wäre trotzdem passierbar von Rollstuhlfahrern. Radfahrer können den kleinen Umweg über die Brücke an der Rhenaniastraße fahren.“

