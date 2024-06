Wochenmarkt, Schrottboote, Bölschestraße Zehn Nachrichten, die Treptow-Köpenicker kennen sollten

Von Parkbänken über Kiezblocks bis hin zu Bebauungsplänen: In der monatlichen Bezirksverordnetenversammlung, die vergangene Woche im Rathaus Treptow stattfand, diskutieren die Lokalpolitikerinnen und -politiker über kleine und große Themen für Berlins flächengrößten Bezirk, in dem aktuell rund 294.000 Menschen leben. Was müssen Sie davon wissen?