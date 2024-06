Wohnungen statt Tanks in Berlin-Lankwitz Wo bisher Heizöl und Diesel lagern, sollen bald Häuser entstehen

Bisher lagern im Tanklager Lankwitz direkt am Teltowkanal in 30 riesigen oberirdischen Tanks bis zu 357.169 Kubikmeter Heizöl und Diesel. In den 1970-er Jahren, mitten im Kalten Krieg, ging das Lager in Betrieb, es diente der Versorgungssicherheit West-Berlins.