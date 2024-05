„Wohnzimmer der Nachbarschaft“ Neues Stadtteilzentrum gegen Einsamkeit, Müll und Kinderarmut

Nur wenige Straßen von den Einfamilienhäusern und Höfen im dörflichen Lübars entfernt ragt die monumentale Neubausiedlung in den Rollbergen empor. Eine Großstadtinsel am grünen Stadtrand.

Die Anwohnerschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert – die Befürchtungen wuchsen, dass die Siedlung abrutscht und zum Problemhotspot wird. Einsamkeit, Müll, Kinderarmut sind zunehmend Thema, berichtet Bettina Jungmann. Sie leitet das neue Stadtteilzentrum im Erdgeschoss des markanten Sharoun-Hochhauses am Zabel-Krüger-Damm.

Mit seinen grafitfarbenen Außenplatten und weißen Balkonen ist das Gebäude gewissermaßen das Wahrzeichen des Stadtviertels mit seinen etwa 6.000 Einwohnern. Der inzwischen denkmalgeschützte Neubau wurde einst nach den Plänen des bedeutenden Architekten Hans Sharoun errichtet, der auch die Berliner Philharmonie entwarf.

Wahrzeichen des Stadtviertels, einst erbaut von Hans Sharoun. © Valentin Petri

Jungmann führt durch die frisch renovierten, hellen Räumlichkeiten: Vorbei an einer Spielecke für Kinder und einem Spieleregal zum Freizeitraum, in dem sich bei der Eröffnungsfeier letzte Woche noch die Tischtennis-Begeisterten drängten.

Dass dringend etwas unternommen werden muss, um die sozialen Strukturen in der Siedlung zu stärken, erkannte der Senat vor einigen Jahren. 2021 eröffnete ein Quartiersmanagement an der angrenzenden Titiseestraße, im letzten Jahr startete das Team vom Stadtteilzentrum in der Trägerschaft des Unionhilfswerks.

Eckdaten Adresse: Zabel-Krüger-Damm 52, Erdgeschoss, 13469 Waidmannslust. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Mehr Informationen über das Stadtteilzentrum online unter stadtteilzentrum-rollberge.de.

Die Räume des Stadtteilzentrums sind frisch renoviert und sollen zum Verweilen einladen. © Valentin Petri

„Wir sind das Wohnzimmer der Nachbarschaft“, erklärt Jungmann im Café neben dem Eingang. Ein Raum für Begegnung, Bewegung und Beratung wollen die 39-Jährige und ihr Team geben. Besonders die Nachfrage für Sozialberatung ist groß, berichtet die Leiterin. Viele Familien seien überfordert mit Behördengängen, Formularen oder sprachlichen Hürden.

„Die Voraussetzungen und Aufstellungen der Familien sind ganz andere als in der Lübarser oder Hermsdorfer Ecke.“ Ob das Kind mit zur Klassenfahrt oder zum Schulausflug mitkommen könne, sei hier keine selbstverständliche Frage. Jungmann hofft, dass ein gutes Miteinander mit der Nachbarschaft entsteht.

„Wir möchten zeigen, dass es Vorteile bringt sich gegenseitig zu helfen und mal nebenan zu klopfen.“ An der Bereitschaft mangelt es nicht, berichtet Jungmann. Eine Freiwillige arbeitet schon ehrenamtlich im Team mit, eine andere Nachbarin möchte im Café helfen und Arabisch und Kurdisch dolmetschen. „Großartig“, freut sich Jungmann, „so soll es sein“.