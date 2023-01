Zu Hause im Berliner Kiez Je länger, desto vertrauter? Gilt nicht mehr

„Wenn ich seit 20 Jahren in eine Bäckerei gehe, unterscheidet sich mein Zugehörigkeitsgefühl dann von dem der Leute, die erst vor einem Jahr hierhergezogen sind und mit mir in derselben Brötchenschlange stehen?“ Diese Frage wäre von Stadtforschenden noch vor einiger Zeit eindeutig mit Ja beantwortet worden. Die Zugehörigkeit zu einem Wohngebiet wächst, je länger man dort lebt und etwa die lokalen Läden nutzt – das galt sehr lange als unumstößlicher Lehrsatz.

In einer sich rasant wandelnden Welt werden solche traditionellen Annahmen aber mehr und mehr infrage gestellt. Die Mobilität der Menschen habe sich „von einem Kontinuum der Verwurzelung (in dem man nie unterwegs ist) zum Unterwegssein (gerade angekommen und schon wieder auf dem Sprung)“, gewandelt, stellen Talja Blokland, Professorin für Stadt- und Regionalsoziologie, und Robert Vief, Doktorand an Bloklands Institut, in einem aktuellen Aufsatz in der Fachzeitschrift „Urban Studies“ fest. „Roots and routes in neighbourhoods“ heißt es plakativ im Aufsatztitel: Wurzeln und Wege in Nachbarschaften.

Blokland, Vief und ihre Kolleg:innen Daniela Krüger und Henrik Schultze haben das Verhältnis der Wohndauer in einem Stadtteil und dem Gefühl der Zugehörigkeit zu diesem Kiez jetzt neu vermessen. Die Forschungsfrage lautete: Wie wichtig ist das lange Verweilen in einer Nachbarschaft noch, wenn die Menschen mobiler werden? Zumal neue Technologien es möglich machen, mit weit entfernt lebenden Personen und Gemeinschaften zu kommunizieren.

572 Erwachsene in vier Nachbarschaften wurden interviewt

In einem solchen Setting und erst recht im besonders mobilen Berlin kenne einen der Kellner im Restaurant schon nach drei Mal Essen gehen, konstatiert das Team. Es brauche nicht mehr Jahre um „lokal eingebettet“ zu sein, lautet denn auch eine Ausgangsthese. Für ihre Forschung griffen die Forschenden einen selbst erhobenen Berliner Datensatz zu „Ressourcen und Netzwerken, die von Stadtbewohnern genutzt werden“ von 2019 zurück. Dafür wurden knapp 600 Personen in vier Nachbarschaften zu ihrem Alltagsverhalten befragt.

„Man kennt sich hier kaum untereinander“

Verhalten sollten sich sich beispielsweise zu diesen Aussagen über ihre Nachbarschaft: „Ich fühle mich hier verwurzelt“ oder „Ich fühle mich hier nicht wohl“ beziehungsweise: „Es ist nett, wie die Leute hier miteinander umgehen“ oder „Man kennt sich hier kaum untereinander“. Wo die vier untersuchten Gebiete in Berlin liegen, wird nur umschrieben, um die Anonymität der Befragten zu garantieren und Stereotypen über bestimmte Gegenden zu vermeiden, wie die Autor:innen erklären.

In Pankow protestierten Mieter eines Wohnhauses gegen den Verkauf ihres Hauses. Sie befürchten Mietsteigerungen und Verdrängung. © imago images/Seeliger

Was also kennzeichnet die unterschiedlichen Wege zum Kiez-Gefühl – oder eher weg davon – in einem sich seit dem Mauerfall stark wandelnden Plattenbaugebiet am Stadtrand, in einem östlichen gentrifizierten Innenstadt-Viertel, in einem bürgerlichen Wohngebiet im Südwesten und einem westlichen, ethnisch sehr diversen Arbeiterbezirk nahe der ehemaligen Mauer?

Eine zentrale Erkenntnis, die die vier Gebiete verbindet, lautet: „Nachbarschaft ist für das Zugehörigkeitsgefühl von Menschen mit Wurzeln und solchen mit Wegen gleichermaßen bedeutsam. Und die Dauer des Aufenthalts im Wohngebiet ist sicher nicht mehr der Schlüssel dazu.“

Wenn eine Person nie mit irgendjemanden spricht, je länger sie in der Gegend lebt, desto weniger fühlt sie sich zugehörig. Robert Vief, Stadtsoziologe an der Humboldt-Universität

Zu den Faktoren, die das Gefühl, im Kiez dazuzugehören, traditionell positiv beeinflussen, gehört neben der Nutzung lokaler Infrastrukturen wie Sport- und Freizeitangeboten und Beratungsstellen auch die Kommunikation im öffentlichen Raum. Wer auf der Straße immer mal wieder Leute trifft, die er oder sie vom Sehen kennt, diese grüßt oder auch mal ein kleines Schwätzchen hält, fühlt sich zu Hause. Das ist generell auch der Fall, wenn man gelegentlich Fremde auf der Straße anspricht.

Wandel nach der Wende: Der Mix-Markt in Berlin-Marzahn ist ein beliebter Treffpunkt von Russlanddeutschen. © TSP/Georg Ismar

Diese „Vertrautheit mit der Öffentlichkeit“ (public familiarity) sei allerdings „abhängig vom jeweiligen lokalen Kontext“, erklärt Robert Vief in einem Studienüberblick auf Twitter. Verschiedene Arten der „praktischen Nachbarschaftsnutzung“ funktionierten insbesondere noch im sozial stabilen bürgerlichen Südwesten.

Doch das von öffentlicher Teilhabe und Kommunikation getragene Kiezgefühl kann den Menschen auch mit der Zeit abhanden kommen. Das sei der Fall in „einer von Hyperdiversität geprägten Arbeiterbezirk, einer gentrifizierten Nachbarschaft oder in dem Hochhausgebiet am Stadtrand“, so Vief. Also in drei von vier Gebieten – ein gravierender Befund.

Alteingesessene fühlen sich in ihrer Gegend nicht mehr heimisch

In der Studie wird angedeutet, dass von diesem Wandel vor allem Alteingessene betroffen sind, die ihre alte Gegend mit den Jahren nicht mehr wiedererkennen. Im Arbeiterbezirk etwa sind wohl jene betroffen, die sich mit der ethnischen Diversität nicht identifizieren können.

Sie nutzten die lokalen Infrastrukturen, zu denen türkische Gemüseläden, arabische Bäckereien und Shisha-Bars gehören, wenig oder kaum. Von den im Wohngebiet angesiedelten Vereinen oder Beratungsangeboten fühlen sie sich nicht angesprochen. Anderseits scheint diese Distanz auch eine Strategie zu sein, sich das Kiezgefühl doch noch zu erhalten: Ohne praktische Nachbarschaftsnutzung könne man sich, gewissermaßen in seiner Blase, weiterhin zugehörig fühlen.

Einen anderen Effekt zeigt Vief für die „stark gentrifizierte Nachbarschaft in einem östlichen Innenstadtbezirk: „Wenn eine Person nie mit irgendjemanden spricht, je länger sie in der Gegend lebt, desto weniger fühlt sie sich zugehörig.“ Beteiligten sich langjährige Anwohner jedoch am freundlichen Austausch im öffentlichen Raum, stärke die lange Aufenthaltsdauer im Kiez wieder die Zugehörigkeit.

In der Plattenbausiedlung wiederum habe der Mauerfall „das Verhältnis zwischen Wohndauer und Zughörigkeit umgedreht, wenn du dort schon vor dem Ende der DDR gelebt hast“, schreibt Vief. Aber auch dort gelte: „Public familiarity“ könne helfen, sich trotz der Umbrüche weniger entfremdet zu fühlen.

Und was ist mit den urbanen Wanderern, die sich heute in einer Pariser, morgen in einer Warschauer und übermorgen in einem lebendigen Berliner Kiez zu Hause fühlen? Die Studie geht dieser eingangs aufgeworfenen Frage nicht im Detail nach. Deutlich wird jedoch: Alte Gewissheiten über Zugehörigkeit in Nachbarschaften gelten nicht mehr.

