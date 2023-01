Zu schmal geplant Umbau der Kastanienallee in Berlin-Rosenthal droht zu scheitern

Der umstrittene Ausbau der östlichen Kastanienallee in Berlin-Rosenthal für den Schwerlastverkehr könnte auf den letzten Metern scheitern. Kurz vor dem Start des zweiten Bauabschnitts in diesem Jahr räumte Pankows zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) in einer Mail an eine Anwohnerinitiative ein, „dass derzeit keine hinreichende Verkehrslösung für die Planung der Kastanienallee in Aussicht gestellt werden kann“. Bezirk und Senat klären derzeit insbesondere, ob der geplante Radstreifen den rechtlichen Anforderungen entspricht.

