Zu selten geöffnet und zu teuer? Stadtbad Oderberger Straße kontert Kritik

Der Betreiber des Stadtbads Oderberger Straße hat Kritik an den Öffnungszeiten und hohen Preisen zurückgewiesen. Das ehemalige kommunale Bad in Prenzlauer Berg wurde 2012 an die GLS Sprachenschule verkauft und nach der Sanierung 2017 als Teil des „Hotels Oderberger“ wiedereröffnet.

Der Bezirksverordnete Jan Drewitz (Grüne) hatte gegenüber dem Bezirksamt bemängelt, dass das Schwimmbad im Jahr 2022 in mehr als 14 Wochen seltener als die per Kaufvertrag verlangten fünf Tage pro Woche für die Öffentlichkeit zugänglich war. Außerdem seien die Preise anders als zugesichert deutlich höher als bei den Berliner Bäder-Betrieben (BBB).

Beim Verkauf 2012 hatte das Bezirksamt in der Tat öffentlich mitgeteilt, dass sich das GLS Sprachenzentrum „am 20.12.2011 im Kaufvertrag verpflichtet habe, das Schwimmbecken für die Öffentlichkeit nutzbar herzustellen, es der Öffentlichkeit an fünf Tagen in der Woche zugänglich zu machen und die Eintrittspreise für den Zugang der Öffentlichkeit entsprechend dem Angebot im Schwimmbad an die jeweils geltenden Preise der Berliner Bäderbetriebe anzulehnen“.

Man fühle sich „aus voller Überzeugung an die von uns gegebenen Zusagen beim Kauf des Stadtbades gebunden“, erklärt nun die Hoteldirektorin Verena Jaeschke. „Beim Kauf des Schwimmbades haben wir uns verpflichtet, das Schwimmbad denkmalschutzgerecht zu sanieren und für mindestens zehn Jahre ab Nutzungsbeginn als öffentlich zugängliches Schwimmbad zu betreiben“, sagt sie. „Vereinbart waren hier Öffnungszeiten von im Schnitt fünf Tagen pro Woche und zwei Tage pro Woche Schließzeit für Events.“

Badchefin Jaeschke orientiert sich an „Durchschnittswerten“

Hier also liegt der kleine, aber feine Unterschied: Während das Bezirksamt dereinst angab, das Bad stehe der Öffentlichkeit „an fünf Tagen in der Woche“ zur Verfügung, erklärt Jaeschke nun: „Wir sind immer von Durchschnittswerten ausgegangen.“ Das bedeute, dass das Bad in der Hochsaison manchmal mehrere Tage am Stück geschlossen und in der Nebensaison dafür teilweise wochenlang durchgehend geöffnet sei.

Nur durch die geschlossenen Events könne man die hohen Betriebskosten des Bads refinanzieren, sagt Jaeschke: „In der Gesamtheit aufs Jahr ist aber der Schnitt von fünf Tagen pro Woche maßgeblich. Und im Schnitt haben wir die Vorgabe von fünf Öffnungstagen pro Woche immer übererfüllt.“

Die Frage ist nun, ob die Durchschnittsregelung explizit auch so im Kaufvertrag steht. „Die genauen Vertragsformulierungen zu kommunizieren, ist glaube ich nicht zulässig“, sagt Jaeschke dazu. Auch die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), die den Verkauf abwickelte und die Einhaltung kontrolliert, will dazu aus Vertraulichkeitsgründen nichts sagen.

Das Bad kann ohne Schließungen für Events nicht überleben, sagt der Betreiber

Die Kritik an den Eintrittspreisen weist Jaeschke ebenfalls zurück. Aktuell kosten zwei Stunden Schwimmen im Stadtbad 9 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder. „Diese Summen unterscheiden sich deutlich von denen der Berliner Bäderbetriebe“, hatte Drewitz bemerkt. Der Haupttarif in einem Standard-Hallenbad der BBB (ab 14.30 Uhr bis Schließung) liegt für Erwachsene bei 5,50 Euro, für Kinder bei 3,50 Euro.

Jaeschke verweist darauf, dass man anders als die öffentlichen Bäderbetriebe keine öffentliche Förderung für den Schwimmbadbetrieb erhalte. Die BBB hätten ihre Preise zuletzt Anfang 2018 geändert, doch „der Verbraucherpreisindex ist zwischen Februar 2018 und Dezember 2022 um 17,89 Prozent gestiegen. Es steht zu erwarten, dass auch die BBB die gestiegenen Energiepreise in den Eintrittskosten abbilden werden, sofern die gestiegenen Kosten nicht über die öffentlichen Förderungen abgefedert werden können.“

Generell kann Jaeschke die Kritik am Schwimmbadbetrieb nicht nachvollziehen. Knapp zwei Drittel der Gäste im Schwimmbad seien keine Hotelgäste, sagt sie. „Das freut uns sehr und ist für uns ein deutliches Zeichen, dass das Bad sehr gut auch von den Menschen im Kiez angenommen wird.“

Dieser Text stammt aus dem Bezirksnewsletter für Pankow, der immer donnerstags erscheint. Wie alle anderen Newsletter aus den Bezirken können Sie ihn hier kostenlos abonnieren.

Zur Startseite