„Zu Unrecht vergessene Menschen“ Berliner Schriftstellerin stellt Kieze und Leute vor

Das „Herumstromern und Herumstöbern“ liebe sie seit ihrer Kindheit, sagt die Schriftstellerin und Stadtführerin Jenny Schon. Seit 25 Jahren veranstaltet sie Spaziergänge in ihrem Kiez in Schmargendorf sowie in Grunewald, Wilmersdorf, im Nachbarbezirk Steglitz-Zehlendorf und in Friedenau. Früher war sie auch in Pankow und Mitte unterwegs. Anlässlich des Jubiläums hat sie nun viele ihrer Geschichten über Orte und Menschen in das Buch „Die Spaziergängerin von Berlin“ geschrieben. Damit will sie besonders auf die „Spuren zu Unrecht vergessener Frauen und Männer führen“.