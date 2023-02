Zu viele Hunde ohne Leine Berlin-Pankow plant „Gassi-Zonen“ in Parks

Der Berliner Bezirk Pankow will mehr Platz für Hunde in öffentlichen Parks schaffen. Angesichts der vielen unangeleinten Hunde plant das Bezirksamt abgesperrte „Gassi-Zonen“ in Pankower Grünanlagen. Das teilte die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf Tagesspiegel-Nachfrage mit. „Das Bezirksamt Pankow prüft derzeit die Möglichkeit zur Ausweisung von kleineren Hundeauslaufgebieten in öffentlichen Grünanlagen“, erklärte sie.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden