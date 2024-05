„Zu viele neue Wohnungen und kein Konzept“ Bürger sehen das Neubauvorhaben in Berlin-Düppel skeptisch

Die Sorge von Simone Treu ist groß: „So viel Zuzug verträgt der Kiez nicht“, sagt die Vorsitzende der Bürgerinitiative „Lebenswertes Düppel“. In der Siedlung Düppel-Süd, die die US-Streitkräfte Ende der 1960er Jahre anlegten, will die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) etwa 250 neue Wohnungen bauen. Bisher leben in den kastenartigen Wohnbauten zwischen Potsdamer Chaussee, Lindenthaler Allee, Königsweg und Benschallee in rund 600 Wohnungen „1200 bis 1800 Menschen“, teilt die BImA mit. Durch den Neubau von elf „Punkthäusern“ und die Aufstockung von Bestandsgebäuden soll Platz für etwa 500 weitere Bewohnerinnen und Bewohner geschaffen werden. Der Tagesspiegel berichtete.

Bisher hat die BImA nur eine städtebauliche Skizze veröffentlicht, wo die vierstöckigen Neubauten entstehen und bestehende Dreigeschosser aufgestockt werden sollen. An einer Stelle ist in dem Plan ein blaues Viereck verzeichnet: Neben der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule ist in der Lissabonallee der Neubau einer Kita geplant. Ansonsten ist von zusätzlicher Infrastruktur seitens der BImA keine Rede.

Schon jetzt ist die Verkehrsanbindung schlecht

„Die Grundschulen in der Umgebung sind überfüllt“, sagt Simone Treu. Auch die Supermärkte an der Potsdamer Chaussee und am S-Bahnhof Schlachtensee seien schon aktuell „stark ausgelastet“. Beim öffentlichen Nahverkehr sei es mit den Bussen nicht anders: In Spitzenzeiten seien sie schon jetzt voll, das Gebiet sei zudem schlecht angebunden. Tatsächlich rollt der 112er nur alle 20 Minuten nördlich der Siedlung Richtung S-Bahnhof Zehlendorf. Der 118er kommt zwar öfter. Doch weil der Bus einige Schleifen dreht, ist die Fahrzeit in den Zehlendorfer Ortskern fast dreimal so lang wie mit dem 112er.

„So viel Zuzug verträgt der Kiez nicht“: Antonia Plönzke Erciyas (in blau), Simone Treu und BI-Pressesprecher Dennis Klein. © Boris Buchholz

Die Folge der wenigen Busse, sind viele Autos: Überall in der Siedlung sind sie abgestellt, auf den Parkplätzen zwischen den Häusern wie an den Straßenrändern. Doch wenn die elf Neubauten errichtet werden, fallen viele Parkflächen weg – ersatzlos.

Würde die geplante Reaktivierung der Stammbahn nicht Abhilfe schaffen, dann wäre der neue Bahnhof Düppel-Süd doch in Laufweite erreichbar? Dennis Klein, er ist Pressesprecher der Bürgerinitiative und zugleich Bezirksverordneter der CDU, schüttelt den Kopf. „Das passiert ja erst in zwanzig Jahren“, sagt er. Die Planungen der Deutschen Bahn sehen eine Inbetriebnahme der alten-neuen Bahnlinie Ende der 2030er Jahre vor. Die BImA will die Neubauten bereits bis Ende 2026 errichten, im zweiten Bauabschnitt sollen die Aufstockungen bis 2027 erfolgen.

Für die Infrastruktur ist der Bezirk zuständig

„Uns fehlt ein Konzept für die Infrastruktur und den Nahverkehr“, sagt Antonia Plönzke Erciyas, die zweite Vorsitzende der BI. Bei den Plänen der BImA seien auch keine Gewerbeflächen vorgesehen, „für einen Späti oder einen Bäcker“, ergänzt Simone Treu. „Oder für Gemeinschaftsräume oder einen Kieztreff“, wirft ihre Mitstreiterin ein.

Bis zu sieben Geschossen sind die Bestandsbauten hoch. © Boris Buchholz

Die BImA beschränkt sich auf die Planungen zum Wohnungsbau: „Die Bima ist für das Baugeschehen verantwortlich“, heißt es auf der Website zum Bauprojekt. „Die Infrastrukturausstattung liegt in der Verantwortung des Bezirks und des Landes Berlin.“ Auch ein Verkehrskonzept hat die Bundesbehörde bisher nicht vorgelegt.

Wenn man wüsste, was geplant ist, dann könnte man sich vielleicht arrangieren. Dennis Klein, Pressesprecher der BI

Wie sollen die alten und neuen Bewohner in die Stadt kommen? Gibt es, wenn es keine neuen Parkmöglichkeiten geben sollte, andere Mobilitätskonzepte wie ein siedlungsweites Car Sharing? Kann die BVG bessere Verbindungen schaffen? Wo entstehen zusätzliche Grundschulplätze? Wo kann Einzelhandel angesiedelt werden? Ein Gesamtkonzept gibt es nicht – die Kiezbewohner tappen im Dunkeln. „Wenn man wüsste, was geplant ist, dann könnte man sich vielleicht arrangieren“, sagt Dennis Klein beim Rundgang durch die Siedlung.

Brisant sind die fehlenden Planungen auch deshalb, weil die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft degewo nicht weit entfernt am Wiesenschlag ebenfalls neue Wohnungen errichten wird. 220 Wohneinheiten werden hier entstehen, um die 400 Menschen werden in die unmittelbare Umgebung des Wohngebiets Düppel-Süd ziehen. Der Druck auf Busse, Schulen, Supermärkte und Co. wird dadurch noch weiter erhöht.

Die drei Aktiven der BI, in ihr sind aktuell 105 Nachbarinnen und Nachbarn organisiert, kritisieren jedoch nicht nur die Konzeptlosigkeit bei Infrastruktur und Verkehr. Sie halten auch das Ausmaß des Bauvorhabens für zu groß.

Grün, Parkplätze, Spielplatz: Hier sollen zwei viergeschossige Neubauten hin. © Boris Buchholz

Auf dem späteren Baufeld fünf befindet sich heute ein Spielplatz. Gleich zwei der neuen Viergeschosser sollen in das bestehende Karree, das vier lange Häuserriegel bilden, gesetzt werden. „Zwei Häuser finden wir zu viel an dieser Stelle“, sagt Antonia Plönzke. An zwei anderen Stellen würden die neuen Häuser laut den Planungen zu dicht an den Bestandsgebäuden stehen. Die Nachbarn befürchten Hitzestau, Verschattung, fehlende Frischluftschneisen, Häuserschluchten, Versiegelung, Wegfall von Grünflächen und die Rodungen von Bäumen.

„Wir sind keine Totalverweigerer“, sagt Simone Treu. „Wir brauchen Wohnungen, und dass es uns auch betreffen wird, ist uns klar.“ Aber die Pläne der BImA seien „einfach zu viel“.

Die Bürgerinitiative sucht das Gespräch: „Wir werden uns in den nächsten Tagen an die beiden Projektleiterinnen wenden, um erneut einen Gesprächstermin zu erbitten“, sagt Antonia Plönzke. Was danach zu tun ist, ist den drei Aktiven auch klar: Dann muss die Bürgerinitiative Lebenswertes Düppel endlich eine Website bekommen.