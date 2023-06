Zum Einkaufen in „Die Festung“ Oder wie würden Sie den geplanten XL-Supermarkt am Berliner U-Bahnhof Krumme Lanke nennen?

Bisher gehe ich im „Pferdehof“ (Edeka in der Berlepschstraße) oder im „Skidorf“ (Rewe und Aldi an der Breisgauer Straße), in der „Welle“ (Rewe und Edeka Clayallee), bei „Reichelt“ oder im „Studentenshop“ (Edeka und Aldi an der Wasgenstraße) einkaufen. Bei uns in der Familie ist der Einkaufsort klar, wenn man fragt, wer ins Skidorf mitkommt. In einigen Jahren könnte mein Einkaufsweg neu in „Die Festung“ führen: Der Edeka-Markt an der Fischerhüttenstraße Ecke Argentinische Allee wird neu geboren – mit 28 Wohnungen auf dem Dach.