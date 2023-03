Zum Start des Berliner Frühlings Das ist Spandaus Problem-Badestrand

110, 109, 108, 107… es sind nur noch gut 100 Tage bis zum Sommerbeginn an den Havelstränden von Berlin-Spandau. Via „Amtsblatt“ hat Umweltsenatorin Bettina Jarasch, Grüne, Spandaus offizielle Badestellen für die Saison 2023 an die EU nach Brüssel durchgekabelt.

Bürgerablage in Hakenfelde

Glienicker See, „Pferdekoppel“

Glienicker See, „Moorloch“

Breitehorn in Hohengatow

Alt-Gatow, „Kleine Badewiese“

Die „Große Badewiese“ in Berlin-Hohengatow ist allerdings wieder nicht dabei. Aber war da nicht was? Na klar! Der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, den es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke gibt, richtete gleich den Blick in der aktuellen Ausgabe auf den Fall.

Die Badestelle liegt super, hat den beliebten Havelradweg zwischen Kladow und Gatow vor der Nase, einen Imbiss und die DLRG-Station am Strand. Ja, sie hat sogar einen dieser WC-Container zu bieten, in die sich nur das Reinigungspersonal in Schutzanzügen traut und die der Senat erst 2025 austauschen lässt. Und doch ist es offiziell keine Badestelle (auch wenn da gebadet wird). Das Problem ist das Havelufer.

„Die Beseitigung der 200 Meter langen Ufermauer wäre unabdingbare Voraussetzung“, um daraus eine EU-Badestelle zu machen, hatte Spandaus Baustadtrat Frank Bewig, CDU, im Herbst 2021 gesagt. Er nannte damals auf eine Anfrage der SPD Umbaukosten in Höhe von 680.000 Euro. Aber dieses Projekt sei „im Zuge der Prioritätensetzung“ des Bezirksamtes gescheitert und wurde auf den Etat 2026-2028 verschoben.

Taucher tasten 2023 den Strand ab

Jetzt wird Bewig ja neuer Bürgermeister in Spandau, klappt’s dann mit dem Badestrand in Hohengatow? Die einen wollen frischen Sand, die anderen vernünftige Klos. Andere Anwohner wären schon happy, würde wenigstens das wuchernde Schilf am Badestrand einmal geschnitten, schrieben sie an den Spandau-Newsletter. Und auch Reste eines altes Stegs unter Wasser seien gefährlich. Unter Wassersollen wie berichtet im Frühjahr Taucher unterwegs sein: Sie suchen nach scharfkantigem Schrott: hier die Infos im Tagesspiegel.

