„Zurück am Havelufer in Spandau“ Das jüdische Theaterschiff lockt mit britisch-jüdischem Witz

„Nach dem ausgedehnten Wannsee-Ausflug im Juli liegen wir im Hochsommer wieder am Havelufer in Spandau“, meldet der Intendant des jüdischen Theaterschiffs, Peter Sauerbaum. Willkommen zurück!

Am Sonnabend, 12. August, steht in Berlin-Spandau zum Beispiel auf dem Programm: „Rabbi Rothschild erzählt und singt – leider!“ Konkret: „Der in Großbritannien geborene Berliner Rabbiner Walter Rothschild ist nicht nur ein außerordentlicher jüdischer Gelehrter, sondern ebenso begnadeter Geschichtenerzähler, mit britisch-jüdischem Witz, Charme und Biss. Begleitet wird er vom Komponisten und Pianisten Max Doehlemann am und unter dem Klavier. Zusammen bringen die beiden Künstler ein witziges, nachdenkliches und kurzweiliges Programm auf die Bühne.“ Wann und wo: 12. August, 19.30 Uhr, Eintritt 25 Euro. Das Theaterschiff „MS Goldberg“ liegt neben der Dischingerbrücke nahe der Altstadt. www.goldberg-kulturschiff.de

jüdisches Theaterschiff MS Goldberg in Berlin-Spandau - Foto: André Görke © André Görke/TSP

Die MS Goldberg hat jüngst 1. Geburtstag gefeiert. Im Tagesspiegel-Interview mit dem Spandau-Newsletter spricht der Chef vom ersten Jahr an Bord, von spitzen Bemerkungen in der Wilhelmstadt, schweigenden Oberschulen in Spandau – und geplanten Stationen ab September.

„Im Spätsommer sind wir in Berlin-Mitte, Schiffbauerdamm“, hat der Kulturchef im Spandau-Newsletter erzählt. „Da sind wir Teil der jüdischen Kulturtage und machen am S-Bahnhof Friedrichstraße fest. Und im September und Oktober gehen wir mit dem Frachter auf Brandenburg-Tournee, im Rahmen der Aktion „Tolerantes Brandenburg“: Wir steuern Brandenburg an der Havel an, Schwedt, Eisenhüttenstadt, Frankfurt an der Oder … Wir werden sehr viele Schülerinnen und Schüler an Bord haben.“ Hier das ganze Interview im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel als Leseprobe.

