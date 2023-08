„Zutiefst schädliche Auswirkungen“ Pankower Stadtrat fordert Umplanung von Geflüchteten-Unterkunft

Wird das umstrittene Neubauvorhaben am Schlosspark Schönhausen in Berlin doch noch einmal umgeplant? Pankows Bezirksbaustadtrat Cornelius Bechtler (Grüne) will jedenfalls in Gesprächen mit der Senatsbauverwaltung und der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Gesobau einen Kompromiss erreichen. Der Bezirk sei „weiterhin der Auffassung, dass eine Nachverdichtung mit größtmöglicher Erhaltung der Bäume möglich ist“, sagte Bechtler auf Tagesspiegel-Nachfrage. Er will nun zeitnah mit der Gesobau und der Landesebene darüber sprechen.