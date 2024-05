„Zweiter Lübcke“ und antisemitische Hetze Wie ein Berliner Grünen-Lokalpolitiker massiv bedroht wird

Als an Daniel Eliasson der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl vorbeilief, stellte ihn der Steglitz-Zehlendorfer Grünen-Bezirksverordnete zur Rede. „Ich fuhr Zug und Maximilian Krah betrat den Waggon; also habe ich ihm klar gesagt, dass er ein Nazi ist“, erzählt der 26-Jährige dem Tagesspiegel am Telefon.

Später postete er seine Begegnung mit Krah auf der Plattform X: „Wenn ihr einen Nazi seht, lasst ihn nicht ruhig weiterlaufen. Call them out. Macht ihnen das Leben so schwer, wie ihr könnt.“ Für den Grünen-Politiker sei es ein Aufruf gewesen, „sich dieser Ideologie als Demokraten entgegenzustellen“. Dieses Engagement hatte Folgen: Als Reaktion auf seinen Krah-Tweet wurde er mir unzähligen antisemitischen Hass-Kommentaren überschwemmt.

Ein besonders extremer Kommentar erreichte Daniel Eliasson per E-Mail, sie liegt dem Tagesspiegel vor. Der Absender, der seinen Klarnamen nennt, schreibt von „Hetze“: „Muss man aktiv zur Gewalt aufrufen? […] Das Pendel schlägt immer in beide Richtungen aus.“ Und dann folgt ein Satz, den der grüne Lokalpolitiker als direkte Bedrohung seines Lebens versteht: „Muss man ein 2 Lübcke provozieren?“ Am 1. Juni 2019 war der Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) vom Rechtsextremisten Stephan Ernst erschossen worden.

Doch den meisten Hass bekomme ich als Grüner. Daniel Eliasson

Der Vorfall im Zug geschah Anfang März, die Droh-Mail kam am 5. März bei Daniel Eliasson an. Dass er erst jetzt über die E-Mail spricht, liegt an Recherchen des Nachrichtenportals t-online.de zur Bedrohungslage grüner Lokalpolitikerinnen und -politiker. „Als ich von t-online.de angesprochen wurde, ist es mir wieder präsent geworden“, erklärt Daniel Eliasson. Ihn erreichten so viele Hass-Postings, „man stumpft ab“. Doch die Lübcke-Mail bringe er „definitiv zur Anzeige“. Am gestrigen Dienstag machte t-online.de den Fall öffentlich.

Welchem Druck von Ultrarechts Daniel Eliasson ausgesetzt ist, ist in mit einem Blick auf seinen X-Account leicht nachzuvollziehen. „Grün, Jude, Demokrat“, so steht es in seiner Biografie auf X. „Gerade, wenn ich mich zur AfD äußere, kriege ich antisemitische Zuschriften“, sagt er im Gespräch mit dem Tagesspiegel. „Doch den meisten Hass bekomme ich als Grüner.“ Drohungen wie „Wenn ich dich mal auf der Straße treffe …“ seien „schon eher alltäglich“.

Mir macht es Sorgen, dass aus digitaler Gewalt reale Taten folgen. Daniel Eliasson

Trotzdem ist es dem Grünen-Politiker, der beruflich als Leiter des Abgeordneten-Büros seiner Parteifreundin Tonka Wojahn arbeitet, wichtig, sichtbar zu sein. „Ich bin eine sehr resiliente Person, ich stecke das weg“, sagt er selbstbewusst. Als nach seinem Tweet zu Krah die Hass-Posts überhandnahmen, „da bekam ich gleich Anrufe von der Bundes- und von der Landesgeschäftsstelle der Grünen, ob es mir gut gehe“. Der Rückhalt habe ihn gefreut und gestärkt.

„Mir macht es Sorgen, dass aus digitaler Gewalt reale Taten folgen“, so der Grüne. Er sieht die großen Social-Media-Plattformen in der Pflicht, den Hass zu unterbinden, da passiere zu wenig. „Die zuständigen Stellen im Bund müssen härter durchgreifen“, ist seine Forderung. Sein Tweet von Anfang März ist von der Plattform X verschwunden, Daniel Eliasson weiß nicht warum. Die Hass-Kommentare jedoch sind auf X noch zu lesen.