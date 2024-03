Tagesspiegel Plus Bis zu 100-mal stärker als Heroin : Erste Zahlen zu Fentanyl-Funden in Berlin

Die hochriskante Droge wurde in Deutschland nur in einzelnen Städten festgestellt. In Berlin gab es im vergangenen Jahr zwölf Fentanyl-Funde. Drogenfahnder warnen vor Einbrüchen in Apotheken.