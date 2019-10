Der Berliner Senat hat in seiner Sitzung am Dienstag den neuen Bußgeldkatalog für Umweltschutz beschlossen. So werden nun höhere Bußgelder fällig, wenn etwa Zigarettenstummel und Kaugummi im öffentlichen Raum weggeworfen werden oder Hundekot nicht beseitigt wird.

Der Entwurf für den neuen Katalog wurde im August in den Senat eingebracht und nun nach einer Stellungnahme des Rates der Bürgermeister beschlossen.

Mehr zum Thema Neuer Bußgeldkatalog für Berlin Bis zu 1.500 Euro für Kot auf Grünanlagen

Wie berichtet, werden für Ordnungswidrigkeiten wie auf der Straße „entsorgte“ Kippen, Kaugummis oder Einwegbecher künftig bis zu 120 Euro Bußgeld fällig. Hundekot auf dem Bürgersteig kann bis zu 300 Euro kosten, in Grünanlagen sogar bis zu 1500 Euro. Das Wegwerfen kleinerer Dinge wie Taschentücher oder Zigarettenschachteln soll 40 bis 80 Euro kosten. (Tsp)