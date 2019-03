Neue Wendung im Fall der vermissten Rebecca Reusch: In den frühen Abendstunden ist der Schwager der seit 18. Februar spurlos verschwundenen 15-Jährigen erneut festgenommen worden. Dazu liegt ein gültiger Haftbefehl vor. Dieser soll am Dienstag dem 27-Jährigen von einem Richter verkündet werden.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Berlin Beschwerde gegen die Freilassung des Schwagers der vermissten Rebecca eingelegt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass Rebecca nicht mehr am Leben und Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Laut Polizei hat nun ein Ermittlungsrichter angesichts der gemeinsamen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin - wie beantragt - „Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags“ gegen den 27 Jahre alten Schwager erlassen.

Die Polizei hatte den Schwager bereits am vergangenen Donnerstag festgenommen und stundenlang vernommen. Zugleich hatten Kriminaltechniker am Freitag das gemeinsame Haus des Schwagers und der ältesten Schwester durchsucht. Dennoch musste er am Freitag auf Anordnung eines Richters freigelassen werden. Der Richter hatte am Freitag den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf Totschlag abgelehnt.

Ein Haftbefehl kann von Richtern nur angeordnet werden, wenn ein sogenannter dringender Tatverdacht vorliegt. Der pure Tatverdacht reicht nicht aus. Dem Vernehmen nach konnten die Ermittler der Mordkommission nun konkrete Beweis und Anhaltspunkte vorlegen als noch Ende vergangener Woche.

Am 18. Februar hätte Rebecca um 9.50 Uhr in ihrer Schule sein müssen

Die Polizei hält ihn wegen Widersprüchen in seinen Aussagen und neuer Erkenntnisse für tatverdächtig. Der Mann war im Haus, als Rebecca, nach einem Wochenende bei ihrer Schwester, am Morgen des 18. Februar das Haus verlassen hatte.

Das Haus war der letzte bekannte Aufenthaltsort der 15-Jährigen, sie hatte bei ihrer Schwester und dem Schwager das Wochenende verbracht, bevor sie am 18. Februar spurlos verschwand. Um 9.50 Uhr hätte sie in ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee ankommen sollen – seither wird sie vermisst.

Der Schwager hatte sich mit seinen Aussagen in Widersprüche verstrickt

Der Schwager hatte bislang angegeben, nach einer Feier morgens kurz vor 6 Uhr nach Hause gekommen zu sein und um 8.30 Uhr bemerkt zu haben, dass Rebecca nicht mehr da war. Es kursiert auch eine andere Angabe von ihm, wonach er um kurz nach 7 Uhr nach Rebecca geschaut habe, sie jedoch nicht mehr angetroffen habe.

Unbestätigten Berichten zufolge soll Rebeccas Handy aber von 6 bis 8 Uhr im WLAN-Router eingeloggt gewesen sein – über Whatsapp sollen an ihr Handy auch noch Nachrichten geschrieben worden sein.

Die Ermittler hatten in der vergangenen Woche versucht, den Mann anhand der Widersprüche, in die er sich verstrickt hat, zu überführen. Dem Haftrichter reichten die Erkenntnisse bis dahin nicht aus. Nun hat sich für die Mordkommission das Blatt in diesem Fall gewendet.

Am Abend meldete sich auch eine ältere Schwester Rebeccas. Die Schwester hatte über Instagram mehrfach zu privaten Suchaktionen aufgerufen, an denen sich Anwohner in Britz beteiligt hatten. Zudem hatte sie um Hinweise zum Verbleib der 15-jährigen Rebecca gebeten. Am Montagabend erklärte sie nach der Festnahme des Schwagers via Instagram: „Becci, Gott beschütze Dich, wo auch immer Du bist. Wir finden Dich und der Schuldige für diese Odyssee wird gefunden. Mein Postfach wird hiermit geschlossen. Alle Hinweise bitte direkt an die 3. Mordkommission.“

Gefundene Frauenleiche im Nordhafen wohl nicht Rebecca

Am Montagmittag wurde eine tote Person aus dem Berliner Nordhafen, nahe der Fennbrücke im Ortsteil Moabit geborgen. Eine Sprecherin der Berliner Polizei teilte mit, dass es sich bei der gefundenen Person mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Frau handele. Und: "Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um die Vermisste Rebecca Reusch." Endgültige Gewissheit soll eine Obduktion der Leiche ergeben.

Bislang seien sie Todesumstände noch unklar, ob die Frau Opfer eines Verbrechens wurde oder ihren Tod selbst wählte, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

