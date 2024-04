Tagesspiegel Plus Bizarrer Streit um das Myfest : In Berlin wird der Tanz in den Mai zum politischen Aggropogo

Der Bezirksbürgermeisterin ist es am 1. Mai in Kreuzberg zu laut, der Innensenatorin ist das egal – sie will eine Party zur Prävention. Doch Randalierer machen nicht vorher Ringelpiez.