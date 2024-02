Blaue Flecken auf der Karte AfD schneidet im Berliner Osten besonders stark ab

455 Wahlkreise haben neu gewählt, die fleckige Wahlkarte ist in schwarz-grün gefärbt. Aber nicht nur. Am östlichen Rand, in Pankow und Marzahn-Hellersdorf, gibt es mehrere Stimmbezirke, in denen die AfD bei der Wiederholungswahl zum Bundestag am Sonntag stärkste Kraft wurde. Neben der CDU ist die AfD berlinweit die einzige Partei, die deutliche Zugewinne zu verzeichnen hat. Nimmt man nur die Wahlkreise, die erneut abstimmten, kommt die Partei nun auf 12,6 Prozent und damit auf 5,6 Prozentpunkte mehr als noch 2021.