Blitzeinbruch beim Juwelier Unbekannte rasen mit Auto in Berliner Einkaufszentrum

In den frühen Morgenstunden sind zwei Unbekannte am Montag mit einem Auto in die East Side Mall in der Nähe der Warschauer Straße gefahren. Mit der Wucht ihres Fahrzeugs öffneten sie so gegen 4 Uhr die verschlossene Eingangstür eines Juweliergeschäfts. Das teilte die Berliner Polizei am Nachmittag mit.

Beim Juwelier sollen die Tatverdächtigen mehrere Vitrinen zerschlagen haben. Sie erbeuteten auf diese Weise Schmuck.

Das Auto ließen sie zurück. Die Personen flüchteten mit einem anderen Fahrzeug, dessen Fahrer vor dem Einkaufszentrum auf sie wartete. Die Fahrt ging in Richtung Mühlenstraße.

Nun ermittelt das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 5 (City). (Tsp)