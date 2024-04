Bodo Ramelow vor Thüringen-Wahl „Höcke normalisiert den Faschismus“

Vier Monate vor der Landtagswahl in Thüringen hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke scharf attackiert. „Ich kämpfe gegen die Alltäglichmachung des Faschismus. Das ist es, was Höcke jeden Tag macht. Er normalisiert den Faschismus“, sagte Ramelow am Freitag in Erfurt. Von Freitag bis Sonntag tagt die Berliner Abgeordnetenhausfraktion der Linke in der thüringischen Landeshauptstadt, Ramelow war dort als Gastredner geladen.

Neben Höcke griff der 68-Jährige die in Umfragen deutlich vor der Linke liegende AfD scharf an und bezeichnete diese als „original-faschistische Partei“. „Hier in Thüringen braucht die AfD keinen Flügel, hier ist sie der Flügel“, sagte Ramelow in Bezug auf den von Höcke geleiteten Landesverband. Dieser hatte den 2020 offiziell aufgelösten Flügel einst gegründet. Inzwischen sitzen viele seiner damaligen Wegbegleiter im Erfurter Landtag und könnten dort bei der Wahl am 1. September stärkste Kraft werden.

Mit Blick auf den Wahltag gab sich der in persönlichen Umfragewerten deutlich vor seinen Kontrahenten liegende Ramelow dennoch optimistisch: „Die AfD liegt zwar bei über 30 Prozent, Höcke wollen aber nur 16 Prozent als Ministerpräsident haben. Ich kämpfe für die Demokratie und das Land, das ich zehn Jahre lang gestalten durfte.“ Er gehe „mit einer großen Fröhlichkeit in den Wahlkampf“, sagte der Linke-Spitzenkandidat.