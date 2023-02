Böen und Graupel Es bleibt stürmisch und nass in Berlin und Brandenburg

Auch der Mittwoch bleibt in Berlin und Brandenburg stark bewölkt mit Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Am Vormittag sind auch stürmische Böen zu erwarten. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und sieben Grad. In der Nacht zu Donnerstag können weitere Schauer, teils mit Graupel oder Schnee vermischt, auftreten. Im Nordosten Brandenburgs kann es auch zu Sturmböen kommen.

Auch am Donnerstag bleibt es windig bei Höchsttemperaturen zwischen fünf und sieben Grad. Im Verlauf des Tages soll es zunehmend Auflockerungen geben und trocken bleiben. Freitag soll es wieder regnerisch werden bei Temperaturen zwischen sechs und neun Grad. (dpa)

