Brand in Berlin-Friedrichsfelde Feuerwehr entdeckt 66-jährigen Mann tot in seiner Wohnung

Nach einem Brand in einem Hochhaus in Berlin ist in einer Wohnung ein Toter gefunden worden. Die Feuerwehr habe die Leiche in der Nacht zu Montag bei den Löscharbeiten im Stadtteil Friedrichsfelde im Bezirk Lichtenberg gefunden, teilte die Polizei mit.

Demnach soll es sich bei dem Toten um den 66-jährigen Mieter der Wohnung handeln. Weitere Personen wurden nicht verletzt. 16 Anwohner wurden evakuiert und in einem BVG-Bus betreut.

Den ersten Erkenntnissen zufolge hat es in zwei Wohnungen des Hauses gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr auf der Plattform X, ehemals Twitter, mitteilte, brannten eine Wohnung und ein Balkon im sechsten Obergeschoss. Das Feuer breitete sich über den Balkon in das siebte Obergeschoss aus.

Warum das Feuer ausbrach, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Zur Brandursache laufen Ermittlungen. Auch zu den näheren Umständen des Todes des 66-Jährigen konnten zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden. (dpa)