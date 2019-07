In der Danziger Straße ist am Samstagmittag ein Feuer in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Wie die Feuerwehr gegen 13.30 Uhr per Twitter mitteilte, waren zu dem Zeitpunkt bereits 80 Einsatzkräfte vor Ort oder auf der Anfahrt. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dem Tagesspiegel, es seien zwei Fahrzeuge mit Drehleitern im Einsatz. Die Feuerwehr habe eine Ausbreitung des Feuers verhindern können. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Wie ein User in einem Video auf Twitter zeigte, stiegen schwarze Rauchwolken aus dem Dach des Gebäudes, auch Flammen waren zu sehen.

(Tsp)