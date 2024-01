Brandstiftung vermutet Auto in Berlin-Neukölln ausgebrannt

In Berlin-Neukölln ist in der Nacht zum Mittwoch ein Auto mutmaßlich angezündet worden. Der Wagen am Weigandufer brannte komplett aus, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Die Flammen hätten außerdem auf ein weiteres dahinter parkendes Auto übergegriffen, sein Motorraum wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte. Nun ermittelt das LKA wegen Brandstiftung. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. (dpa)