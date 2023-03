Brandstiftung vermutet Brand in Wohnhaus in Berlin-Friedrichshain – zwei Männer festgenommen

Im Treppenhaus eines achtstöckigen Wohnhauses in der Mühlenstraße 20 in Berlin-Friedrichshain hat es am Freitagabend gebrannt. Laut Feuerwehr wurde der Brand um 21.44 Uhr im dritten Stockwerk gemeldet. Eine Fußmatte soll gebrannt haben.

Die Feuerwehr war mit fast 50 Kräften im Einsatz, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Treppenhaus lüften. Eine Familie musste vor Ort von Notfallsanitätern betreut und versorgt werden, weil sie Rauch eingeatmet hatte.

Die Polizei soll außerdem zwei alkoholisierte Männer festgenommen haben. Sie stehen im Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Nach Angaben von Zeug:innen sollen sie zuvor im Hausflur Alkohol getrunken und geschlafen haben.

