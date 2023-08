„Brauchst du Gras, Digga?“ Eine Nacht im Görlitzer Park – zwischen Touris, Hippies und Dealern

Der erfahrene Kreuzberg-Besucher weiß: Das Erste von der Seite gezischte „pshht“ lässt in der Regel nicht lange auf sich warten, sobald der Ausgang der U-Bahnstation Görlitzer Bahnhof hinter einem liegt. So auch an diesem regnerischen Donnerstagabend im August, der sich eher nach Herbst anfühlt.

Gegenüber dem Bahnhof warten in der Skalitzer Straße die ersten schwarzen Dealer und wenden sich zischend an Passanten. Der Standort ist klug gewählt. Keine 300 Meter entfernt befindet sich der Eingang zu dem Ort, wo die Konkurrenz der Dealer noch viel größer ist. Hier an der Skalitzer Straße versuchen sie potenzielle Kunden abzufangen, bevor sie überhaupt ankommen im Görlitzer Park.

Der Ort, kurz Görli genannt, ist seit Tagen in den Schlagzeilen. Mal wieder. Bereits im Juni soll es in der Grünanlage zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen sein. Die Täter sollen aus der Dealer-Szene stammen.

Der Fall wird nicht durch die Behörden publik gemacht. Erst als „B.Z.“ und „Welt“ berichten, erfährt die Öffentlichkeit von der Tat. Was folgt, ist eine breite Debatte über die Sicherheit im Görlitzer Park, die bisher noch jeden Berliner Senat der vergangenen Jahre irgendwann eingeholt hat. Und die jede Regierung gleichzeitig auf ihre eigene Art und Weise verzweifeln ließ.

Der Park Angelegt wurde der Görlitzer Park in den späten 1980er und frühen 1990er-Jahren nach dem Abriss der Bahnanlagen des alten Görlitzer Bahnhofs. Er hat eine Fläche von 14 Hektar. Das Gelände umfasst weitläufige Liegewiesen, Aussichtshügel, Sport- und Spielplätze und nahe der Glogauer Straße einen beliebten Kinderbauernhof. Die Drogenproblematik im Park besteht schon seit rund 15 Jahren.

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr verzweifeln vor allem die Dealer vorne im Görli, gleich hinter dem Schwimmbad am Spreewaldplatz. Denn die Polizei ist mit einigen Beamten im Park unterwegs und bestreift die Hauptwege.

Die Dealer, vor allem Afrikaner, entfernen sich langsam, sobald das Neongelb der Uniformen im schummrigen Licht der Dämmerung erkennbar wird. Keine Flucht, eher ein kurzzeitiges, halbherziges Verstecken, bevor die Polizei wieder verschwindet. Aber schlecht fürs Geschäft, sagt ein Westafrikaner, der anonym bleiben möchte. Sowieso sei jegliche Kriminalität im Park abseits des Drogenverkaufs „nicht gut“, sagt der Mann. Es kämen weniger Kunden.

Wie Andreas Geisel im Görli an seine Grenzen stieß

Es gab in Berlin in der Vergangenheit Innensenatoren wie Frank Henkel (CDU), die versuchten, die Drogenthematik im Görli mit größtmöglicher Polizeipräsenz zu lösen. Andere, vor allem die grüne Bezirksregierung, setzen auf Verständnis und Toleranz gegenüber den Dealern.

Unvergessen ist eine Szene aus dem Jahr 2021, die wohl, wie kaum eine andere, für den Konflikt zwischen Politik und Anwohnern im Herzens Kreuzberg steht. Der damalige Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) besuchte den Park in Begleitung einer Hundertschaft der Polizei. Großrazzia, aber vor allem vorzeitige Wahlkampfinszenierung für die Medien.

Vor laufenden Kameras verkündete der SPD-Mann damals, die Situation im Görlitzer Park sei „deutlich besser“ geworden. „Noch nicht gut, aber deutlich besser.“ In die Quere kam dem Politiker ein zufällig vorbeilaufender Anwohner. „Gar nichts ist besser geworden“, schrie der Mann aus der Wiener Straße. „Gut, dass ihr hierherkommt, redet und dann wieder nach Hause geht“, kritisierte er den Innensenator, der sich sichtlich unwohl fühlte.

Andreas Geisel und die Wut des Anwohners sind am Donnerstagabend im Görlitzer Park für eine Gruppe junger Touristen ganz weit weg. Drei Jungs aus dem Norden Deutschlands besuchen eine Freundin, die in Berlin studiert. Ihr Fokus liegt auf dem Alkohol, von dem einer der Jungs offenbar schon so viel hatte, dass er leicht lallt.

Angesprochen auf die hohe Dealer-Dichte im Park, heißt es von ihm, er dürfe nicht sagen, was er denkt. „Sonst werde ich direkt in eine rechte Ecke gestellt.“ Sehr viel klarer ist seine weibliche Begleitung. Alleine abends durch den Görli laufen? „Nein, auf keinen Fall.“ Sie denkt nach und fügt hinzu: „Ich würde generell durch keinen Park in der Dunkelheit alleine laufen, auch nicht in der norddeutschen Heimat.“

„Sonst werde ich direkt in eine rechte Ecke gestellt“

Es ist mittlerweile stockdunkel in Kreuzberg. Aus der großen Kuhle in der Mitte der Grünanlage schallen laute Goa-Töne aus einer Musikbox. Drumherum sitzt eine Gruppe Hippies, wippt im Takt, einer macht eine Feuershow. Sonst fallen vor allem die vielen Fahrradfahrer auf, die den Görli auch nachts als Transitroute zwischen Neukölln, Kreuzberg und Treptow nutzen. Und natürlich die Dealer.

Überall stehen sie an den Wegen, an den Eingängen, zwischen den Büschen. Trauben von bis zu 20 Personen an einer Stelle. Sie sprechen fast jeden an, der an ihnen vorbeikommt. Es ist kein Bedrängen, eher ein „auf sich aufmerksam machen“. Doch dass das unangenehm sein kann, gerade als Frau, gerade in der Dunkelheit, ist nicht zu übersehen.

Diese Dunkelheit. Es gibt Stellen im Park, die nachts nur mit der Taschenlampe des Smartphones betretbar sind, vorausgesetzt, man möchte in keine Pfütze oder Schlimmeres treten. Lediglich der Hauptweg ist im Görli ausgeleuchtet, sonst liegt der Park vor einem wie ein großer, schwarzer Schatten. Aus diesem Schatten tritt plötzlich ein Mann, fragt nach Kleingeld. Er wohne im Park, berichtet er. Und wie ist es? „Schlecht, viele böse Menschen. Die klauen alles“, sagt er. Und verschwindet in der Nacht.

Ganz schön dunkel: der Görlitzer Park in der Nacht. © Julius Geiler

Zahlreiche Lösungen werden aktuell debattiert, um die Kriminalität im Park in den Griff zu bekommen. Ein abschließbarer Zaun, das Beschneiden von Büschen, mehr Licht. Wenig wird darüber gesprochen, dass diese Maßnahmen wohl im Park selbst die Situation verbessern würden, aber gleichzeitig für einen Verdrängungseffekt sorgen könnten.

Der macht sich längst schon im angrenzenden Park Schlesischer Busch bemerkbar. Ist die Polizei im Görlitzer Park unterwegs, weichen die Dealer hierhin oder auch in die Wohnstraßen des Wrangelkiezes aus. Wieso sollte es anders sein, wenn der Görli nachts abgeschlossen wird?

Wenn Linke die Polizei rufen

Dass die Situation des Parks für Probleme in Kreuzberg sorgt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Während einige Späti-Besitzer im angrenzenden Wrangelkiez keine schlechten Worte über die Dealer verlieren wollen, berichten andere Ladenbesitzer in dieser Ecke der Stadt, dass sie aufgrund diverser Gewaltvorfälle mittlerweile einen Baseballschläger unter ihrem Tresen versteckt halten.

Und auch die klassische linke Klientel Kreuzbergs ist gespalten. Vor einigen Monaten kam es zu einem Vorfall in einer alternativen Kneipe im Wrangelkiez, in der sich regelmäßig auch Westafrikaner aus dem Görli-Milieu aufhalten. Einer dieser Besucher wurde von einer Angestellten dabei erwischt, wie er auf dem Frauen-WC in einen Mülleimer pinkelte.

Die Barbetreiber forderten den Mann lautstark auf, sofort das Lokal zu verlassen. Doch er blieb einfach sitzen. Schließlich stellte der DJ die Musik aus und das helle, ungemütliche Deckenlicht wurde angemacht, um dem Mann klarzumachen, dass es in der Kneipe an diesem Abend nur ohne ihn weitergeht. Am Ende blieb der Wirtin nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen.

Zurück in die Nacht zum Freitag. Zurück zum U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof. „Brauchst du Gras, Digga?“, fragt ein Mann auf dem Bürgersteig. „Nein, danke“. – „Alles gut, gerne“, sagt der Mann und wünscht eine gute Nacht.

Auf dem Bahnsteig der U1 nutzen mehrere Handwerker die nächtliche Ruhe, um einen elektronischen Fahranzeiger der BVG auszuwechseln. Ihr größtes Problem? Der Akkuschrauber-Aufsetzer ist stumpf. Aus dem Görli kommend, hört sich das Gespräch an wie aus einer Parallelwelt.