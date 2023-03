Bremer „Tatort“-Kommissarin Jasna Fritzi Bauer : Berliner Schauspielerin hält jugendliches Aussehen für Vorteil

Ihre Körpergröße von 1,58 Metern helfe dabei, länger jüngere Rollen spielen zu können, so die Berlinerin. In Zukunft will die 37-Jährige wieder mehr auf die Bühne.