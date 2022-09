Bröckelnde Mauern, drohender Einsturz Viele historische Bahnhöfe in Brandenburg kämpfen mit dem Verfall

Überall in Brandenburg verfallen Bahnhöfe. Ausgerechnet historisch besonders wertvolle Exemplare, die an der Strecke Richtung Hamburg liegen, sind in einem desaströsen Zustand. Bei manchen ist es nur noch eine Frage von Jahren, bis sie einstürzen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden