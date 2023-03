Brotdosen und Privilegien Ein Berliner Projekt kämpft für Familien in Armut

Am Anfang steht ein Gedankenexperiment. Dagmar Lettner fordert die Veranstaltungsteilnehmer auf, sich an die Brotdose zu erinnern, die sie als Kind mit in der Schule hatten. „Wie sah sie aus? Was war darin? Und vor allem: Mit welchen Gefühlen haben Sie sie geöffnet?“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden