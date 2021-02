In Berlin-Britz haben drei unbekannte Jugendliche oder junge Männer am Freitagabend einen obdachlosen Mann attackiert und anschließend dessen Zelt angezündet. Wie die Berliner Polizei mitteilt, gab das 59-jährige Opfer an, gegen 20 Uhr in einer Parkanlage in der Gutschmidtstraße von dem Trio angegriffen worden zu sein.

Die Täter trieben den Mann demnach aus seinem dort aufgestellten Zelt. Sie schlugen mit Stöcken auf ihn ein und traten ihn. Der Obdachlose sei dann zunächst geflüchtet und habe, als er wenig später zurückkehrte, sein Zelt in Flammen stehend vorgefunden.

Die alarmierte Feuerwehr versuchte, die Flammen zu löschen, dennoch brannte das Zelt samt aller Habseligkeiten des 59-Jährigen vollständig nieder.

Rund zwei Stunden später musste die Feuerwehr abermals tätig werden, da in der unmittelbaren Umgebung ein zweites Zelt eines anderen Wohnungslosen ebenfalls in Flammen stand. Auch dieses brannte komplett aus. "Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen", sagte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel.

Der attackierte 59-Jährige erlitt Verletzungen durch die körperlichen Attacken der Unbekannten, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung durch Feuer. (Tsp)