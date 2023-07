Brutaler Überfall in Berlin-Kreuzberg Mann nach Raub auf dem Spreewaldplatz im Krankenhaus

Unbekannte haben am Mittwochmorgen in Berlin-Kreuzberg einen Mann überfallen. Dabei brachen sie ihm mehrere Knochen im Gesicht. Das teilte die Berliner Polizei am Nachmittag mit.

Der 54-Jährige war demnach gegen 3.45 Uhr über den Spreewaldplatz gelaufen, als er plötzlich von zwei Personen angegriffen wurde. Die beiden sollen ihn geschlagen und ihm gegen den Kopf getreten haben. Danach stahlen sie seine Geldbörse, mit der sie flüchteten.

Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort wird er stationär behandelt. (Tsp)