Tagesspiegel Plus Brutgebiet am Berliner Flughafensee in Gefahr : Ehrenamtliche Vogelschützer sollen Bojenkette für 150.000 Euro selbst bezahlen

Seit Jahren dringen Wassersportler in Reinickendorf in Brutgebiete von Vögeln ein, weil eine Abtrennung fehlt. Eine Lösung scheitert bisher an Zuständigkeiten und Geld.