„Büchersammler sterben aus“ „Bücherhalle“ in Berlin-Schöneberg schließt – und erlebt noch einmal gute Zeiten

In den drei großen Schaufenstern hängen Zettel. In fetten Großbuchstaben bilden sie ein „Wir schließen!“, daneben prangt wiederholt „50%“. Viele Menschen, die auf der Hauptstraße am Laden vorbeikommen, bleiben stehen und treten ein.

Mehr als zehn Kund:innen schmökern an diesem frühen Freitagnachmittag auf den zwei Etagen der Bücherhalle. Ihre ausgesuchten Stapel schieben sie dann Inhaber Walter Grömling entgegen. „Wenn es die letzten Jahre so gelaufen wäre wie jetzt in den Ausverkaufstagen, hätte ich das Problem nicht“, sagt er. Wegen „finanzieller Schwierigkeiten“ sei jetzt aber „Ende der Fahnenstange“ – nach 38 Jahren.

Die Schilder an den Schaufenstern kündigen das Ende der Bücherhalle an. © Corinna von Bodisco

Fast alle Kund:innen an der Kasse wollen von ihm wissen, wie lange noch auf ist. „Nächste Woche ist Schluss, am Samstag ist der letzte Tag“, sagt der Inhaber. Am 17. Februar soll die Bücherhalle also das letzte Mal ihre Türen öffnen. Zwei Stammkunden sieht man den Schock an. Doch Grömling scheint sich trotz der enttäuschten Kund:innen dieser Sache sicher zu sein.

Am 17. Februar sind die Türen zum letzten Mal offen. Der beliebte Laden schließt wegen finanzieller Schwierigkeiten. © Corinna von Bodisco

Zwar hätte er gern noch ein paar Jahre weiter gemacht, versucht hätten er und sein Partner Peter Schwarz vieles. Etwa habe Grömling sein gesamtes Erbe, eine viertel Million Euro, in den Laden gesteckt. Doch seit fünf Jahren ginge es ständig bergab – wahrscheinlich auch wegen der Pandemie, darüber habe er noch nicht nachgedacht.

Auch das steht im „Kabinett“ Antiquariat Schwarz: eine alte Bücherpresse. © Corinna von Bodisco

Den Hauptgrund sieht der 73-Jährige aber darin: „Büchersammler sterben aus.“ Damit meint er Kund:innen, die Lyrik oder expressionistische Werke sammeln und solche, die sich im „Kabinett“ hinten links im Laden des Antiquariats Schwarz in Regalen und Vitrinen finden: historische Ausgaben, zum Beispiel die Tagebuch-Bände von Gustave Flaubert oder die Erzählungen aus 1001 Nacht in goldenen Bänden. „Und Linksintellektuelle werden auch nicht jünger“, schiebt er noch nach.

Etwa 12.000 gebrauchte Bücher gibt es auf den etwa 150 Quadratmetern: Sie sind auf Auslagetischen und auf über 400 Metern Regallänge bedacht geordnet – nach Themen wie Architektur, Sport, Theater, Film, Naturwissenschaften, Berlin, Brandenburg. Es gibt nicht nur Bücher auf Deutsch, sondern auch auf Französisch, Englisch, Latein und Altgriechisch. „Was wir nicht wollen: Russisch oder Ägyptisch. Das kann ich nicht lesen“, so Grömling.

Alles hat seinen Platz auf zwei Etagen und Walter Grömling weiß genau, wo was steht. © Corinna von Bodisco

Eine weitere Vermutung, warum der Laden nicht mehr gut läuft, hat Grömling: „Leute unter 50 haben nicht mehr viel mit Büchern am Hut. Die bestellen alles bei Amazon.“ Sprich: die Digitalisierung. Einige Menschen dieser Altersklasse kaufen allerdings auch an diesem Nachmittag im Laden ein.

Doch was klar ist: Zahlen lügen nicht und Bücher sind keine Produkte wie Smartphones. In der Bücherhalle zu telefonieren, das ist übrigens nicht erlaubt. „Keine Telefonate hier drin“, ruft Grömling dann. So herrscht eine bedächtige Stille.

Noch vorbeischauen in der „Bücherhalle“ Bücherhalle in der Hauptstraße 154 in Schöneberg; Öffnungszeiten bis einschließlich 17. Februar: Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr; Samstag von 12 bis 15 Uhr. www.buecherhalle-berlin.de

Hinter der Kasse auf den Regalen kleben Plakate auf gelbem Papier. Darauf stehen Zitate wie „Es gibt nur eine Klasse in der Gesellschaft, die mehr an Geld denkt, als die Reichen. Das sind die Armen“ des Schriftstellers Oscar Wilde oder „Ich wünschte, dass mein lieber Karl mehr Zeit damit verbracht hätte, Kapital anzuhäufen, statt nur darüber zu schreiben“ von Jenny Marx, Ehefrau von Karl Marx.

Grömling sei damals so reingerutscht in das Antiquariatsgeschäft, sagt er. Vor der TU Berlin, wo er als Student auf einem Tapetentisch gebrauchte Bücher verkaufte, hat es angefangen. Sein Studienfach Erwachsenenbildung war ihm bald zu langweilig geworden, eher konzentrierte er sich auf ein Studium Generale.

Im Februar 1986 wurde das Antiquariat eröffnet, damals als „Bücherkeller“ am Innsbrucker Platz. Den Namen habe der Nachfolger übernommen und in der Hauptstraße 154 ging es dann als „Bücherhalle“ weiter. „Dass die öffentliche Bibliothek in Hamburg so heißt, haben wir erst später erfahren. Norddeutsche denken oft, das hier sei eine Bücherei“, amüsiert sich Grömling.

Nein, das ist die Bücherhalle nicht. Und auch kein Buchladen, wo Bestseller verkauft werden. „So etwas gibt es hier nicht“.

Ob das Kleinod wirklich schließen wird? Zumindest darüber, ob der Laden schon gekündigt ist, will Grömling sich nicht äußern. Ein kleiner Trost: Der Jutebeutel mit dem Slogan der Bücherhalle „DU sollst mehr lesen“ ist ausverkauft.