Bund fürs Leben Warum sich manche Menschen in Berlin und Brandenburg an Ostern taufen lassen

Für Felix Wolff war es der Besuch in einer alten Klosterkirche in Südfrankreich. Ganz allein saß er im Kirchenschiff, als ein Lichtstrahl durch eines der Kirchenfenster schien und ihn anstrahlte. „Da wusste ich: Ich will mich taufen lassen.“ An Ostern will der 42-jährige Physiotherapeut diesen Schritt nun in die Tat umsetzen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden