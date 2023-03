Bundespolizei kontrolliert An diesen vier Bahnhöfen wird jetzt nach Messern gesucht

Wegen zunehmender Gewalt – auch durch Attacken mit Messern – hat die Bundespolizeidirektion für das nächste Wochenende ein „Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen“ an vier Bahnhöfen erlassen. Es gilt seit 20 Uhr bis 6 Uhr an den Bahnhöfen Gesundbrunnen, Ostkreuz, Warschauer Straße und Südkreuz. In der Nacht zum Sonntag wird die Aktion wiederholt. Die Bundespolizei ist in den beiden Nächten verstärkt im Einsatz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Der Jahresvergleich der Berliner Bahnhöfe hat ergeben, dass diese vier Bahnhöfe vordere Plätze bei der Gewaltentwicklung – auch unter dem Einsatz und Mitführen gefährlicher Gegenstände – einnehmen“, erklärte die Bundespolizei.

Sie erfasste dort seit dem Jahr 2019 insgesamt 1514 Gewaltdelikte, die meisten davon am Ost- und Südkreuz. Bei 192 Fällen waren gefährliche Gegenstände im Spiel, 36 Mal waren es Messer. Allein im vergangenen Jahr wurden an den vier Bahnhöfen 27 Gewaltdelikte mit Messern erfasst.

Gefährliche Gegenstände - wofür das Verbot gilt Gefährlich im Sinne dieser Allgemeinverfügung sind Gegenstände, die maßgeblich aufgrund ihrer objektiven Beschaffenheit in der Lage sind, erhebliche Verletzungen herbeizuführen. Das sind: Feuerwaffen aller Art, wie Pistolen, Revolver, Gewehre, Flinten, einschließlich Spielzeugwaffen, Nachbildungen und Imitationen von Feuerwaffen, die mit echten Waffen verwechselt werden können.

Luftdruck- und CO₂-Waffen, wie Luft-, Feder- und Pelletpistolen und -gewehre oder sogenannte „Ball Bearing Guns“

Bogen, Armbrüste und Pfeile

Schleudern und Katapulte

Distanzelektroimpulsgeräte (Taser) und Betäubungsstäbe

handlungsunfähig machende oder herabsetzende Chemikalien, Gase und Sprays, wie Reizgas, Pfeffersprays, Tränengas, Säuresprays und (Tier-)Abwehrsprays

spitze oder scharfe Gegenstände, mit denen schwere Verletzungen herbeigeführt werden können, einschließlich Messer mit einer Klingenlänge über sechs Zentimeter, Scheren mit einer Klingenlänge über sechs Zentimeter ab dem Scharnier gemessen, Hackwerkzeuge, wie Äxte, Beile und Hackmesser, Teppichmesser, Schwerter und Säbel, Eisäxte und Eispickel, Werkzeuge mit einer Klinge oder einem Schaft von über sechs Zentimeter Länge wie Schraubendreher und Meißel

Gegenstände, mit denen, wenn sie als Schlagwaffe eingesetzt werden, schwere Verletzungen herbeigeführt werden können, einschließlich: Baseball- und Softballschläger, Knüppel und Schlagstöcke, wie Totschläger, Kampfsportgeräte, Brecheisen

Auf Bahnhöfen und in Zügen in ganz Berlin registrierte die Bundespolizei im vergangenen Jahr bei 327 Gewaltdelikten 315 Gegenstände wie Messer (46), Reizgas (66) oder andere gefährliche Werkzeuge (203). Das sei ein Anstieg von fast 50 Prozent im Vergleich zu 2021.

Auch die von der Polizei Berlin registrierte Zahl der Angriffe mit einem Messer ist rasant gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden von der Polizei 3317 Fälle erfasst, die dem Deliktsbereich „Messerangriff“ zugeschrieben werden. Im Jahr 2021 waren es 2777 Fälle und 2020 weniger als 2600 Fälle. Auch vor der Corona-Pandemie lagen die Zahlen unter 3000.

Von den Tatverdächtigen im vergangenen Jahr hatten 1194 die deutsche und 1234 eine ausländische Staatsangehörigkeit. 2021 waren es 1030 mutmaßliche Täter mit deutscher und 1102 mit ausländischer Staatsangehörigkeit. In beiden Jahren hatten von den deutschen Verdächtigen jeweils 200 eine doppelte Staatsbürgerschaft – die meisten die türkische, libanesische, russische und polnische.

Zur Startseite