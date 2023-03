Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt „Männer sagen: Ich kann das! Frauen fragen: Kann ich das?“

Frau Göring-Eckardt, als Sie die Anfrage bekommen haben, sich für die zweite Staffel der Serie „Her Story“ porträtieren zu lassen – haben Sie sofort zugesagt?

Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich wollte bei keiner Personality-Sache mitmachen, bei der es nur um die Privatperson geht. Die Produktion konnte mich aber überzeugen, dass es ihr bei „Her Story“ um Porträts geht, die den Weg von Frauen nachzeichnen, gerade auch in männerdominierten Feldern. Auch um aufzuzeigen, was sich verändert hat und wo wir als Gesellschaft immer noch was aufzuholen haben. In meinem Leben gab es immer wieder Momente, wo auch ich mit Widerständen konfrontiert war. Heute gibt es junge Frauen, die sich dieselben Fragen stellen wie ich damals: „Ich habe kleine Kinder, soll ich trotzdem in die Politik gehen? Soll ich mir das antun? Kann ich das schaffen?“ Diese Fragen stellen sich leider fast immer nur Frauen. Einen Weg zu zeigen, mit all seinen Brüchen, auf dem nicht alles einfach ist und trotzdem funktioniert – das fand ich gut.

