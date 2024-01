Bundestagswahl wird teilweise wiederholt Welche Berliner Kandidaten etwas zu verlieren haben

Berlin befindet sich im Wahlkampf – mal wieder. Am 11. Februar sind rund 550.000 Berlinerinnen und Berliner aufgerufen, ihre Stimmenabgabe zur Bundestagswahl 2021 zu wiederholen. Das entschied das Bundesverfassungsgericht am 19. Dezember 2023. In Berlin betrifft das rund 20 Prozent aller Wahlberechtigten.