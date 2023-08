Tagesspiegel Plus Bundesweit einer der höchsten Werte : Jeder siebte Berliner Beamte geht wegen Dienstunfähigkeit in Ruhestand

Etliche Berliner Beamte werden aus gesundheitlichen Gründen früher in den Ruhestand versetzt. Nur in zwei Bundesländern ist die Quote höher. Der Senat hat keine Erklärung dafür.