Bundesweit einmalige Aktion Acht Notfall-Organisationen in Berlin bilden eine Arbeitsgemeinschaft

Die seelsorgerische Hilfe bei Notfällen wird in Berlin ausgebaut und intensiviert. Die acht Partner der Notfallseelsorge/Krisenintervention Berlin werden dazu am Mittwoch, 25. Januar, offiziell eine Arbeitsgemeinschaft analog zum Berliner Rettungsdienst bilden. Das gaben die Beteiligten in einer Pressemitteilung bekannt. Die Arbeitsgemeinschaft stellt eine bundesweit einmalige Zusammenarbeit auf diesem Gebiet dar.

Die Notfallseelsorge/Krisenintervention Berlin ist ein Zusammenschluss der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz mit dem Erzbistum Berlin, dem Arbeiter-Samariter-Bund, der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Malteser Hilfsdienst, dem Berliner Roten Kreuz, der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft sowie der Muslimischen Notfallseelsorge in Berlin.

Ehrenamtliche Helfer nach der Amokfahrt am Tauentzien im Einsatz

Pfarrer Justus Münster, der Leiter der evangelischen Notfallseelsorge in Berlin, sagte: „Damit können wir operativ-taktische Standards wie Alarmierung und Kommunikation im Rahmen der Qualitätssicherung der Arbeit sicherstellen. Besonders die auskömmliche Finanzierung des für Menschen in Not wichtigen und kostenfreien Angebots ist in diesem Rahmen wichtig.“

Mehr als 150 ehrenamtliche Helfer sind für die evangelische Notfallseelsorge im Einsatz und leisten mehr als 350 ehrenamtliche Einsätze im Jahr. 2022 waren die Mitarbeiter zum Beispiel nach der Amokfahrt am Tauentzien im Einsatz.

Am 8. Juni hatte dort ein Autofahrer eine Frau getötet und 32 Menschen verletzt. Besonders betroffen war eine Schulklasse aus Hessen. Die Lehrerin starb, ein Lehrer und sieben Schüler kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.

