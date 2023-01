„Bunt, funny, sexy“ Modelabel Namilia präsentiert erstmals in Berlin

Hinter einer schweren Tür, im Hinterhof eines Kreuzberger Industriegebäudes, sitzt eine Handvoll Leute um einen großen Tisch und hackt in die Laptop-Tastaturen. Andere schieben voll behängte Kleiderstangen herum. In diesem weitläufigen, lichtdurchfluteten Atelier sitzt das Label Namilia, an dem Modeinteressierte aktuell nur schwer vorbeikommen.

Die Gründer Nan Li und Emilia Pfohl pausieren kurz ihre Arbeit und bitten zum Kaffee. Das erste Mal seit Label-Gründung im Jahr 2015 präsentiert das Designer-Duo in Berlin. „Lange waren wir zu bunt, zu funny, zu sexy für Berlin“, sagt Li, das habe sich in den letzten Jahren aber extrem geändert: „Modisch ist Berlin offener und internationaler geworden“, das würden die beiden auch an ihrer Stammkundschaft bemerken, die immer mehr auch aus der Hauptstadt kommt. Pfohl stimmt zu: „Unsere Bestellungen explodieren hier, das ist wirklich absurd.“ Damit schließt sich ein Kreis, denn kennengelernt habe man sich während des Studiums an der Universität der Künste in Berlin.

Mit dem Bachelor in der Tasche zogen Li und Pfohl aber erstmal nach London, für den Master am Royal College of Art. Hier sollte dann auch die gemeinsame Abschlusskollektion den Start von Namilia besiegeln. Durch glückliche Zufälle und geschickte Teilnahme an Modepreisen ging es daraufhin weiter nach New York, zumindest was den Aufritt und die Etablierung von Namilia betraf. Denn obwohl die beiden nach erfolgreicher Label-Gründung wieder nach Berlin zogen, nahmen sie bisher ausschließlich an der New Yorker Modewoche teil.

Sängerinnen wie Rosalia oder Dua Lipa tragen Namilia auf ihren Konzerten

Letztendlich sei es egal, von wo man arbeite, das Hauptgeschäft mache Namilia sowieso über den eigenen Online-Shop. Laut Pfohl sei es dennoch schön, dass jetzt alles zusammenkomme: „Inzwischen können wir vor Ort mit den Kunden interagieren, Influencer kommen zu uns rein, leihen Outfits, probieren sie direkt an oder drehen hier ein TikTok-Video.“

Dass Influencer und sonstige Prominente die Kleidung von Namilia lieben, ist kein Wunder: Schon als Einzelteile sind die von Goth- und Motocross inspirierten Stücke Hingucker. Von oben bis unten in Namilia gekleidet, muss die Trägerin aber schon einen starken Drang verspüren, wie ein Popstar daherzukommen. Es ist also kein Wunder, dass Sängerinnen wie Rosalia oder Dua Lipa Fans des Labels sind. Und dann ist da noch Paris Hilton, immer wieder taucht dieser Name in Verbindung mit dem Label auf, die Hotelerbin eröffnete sogar mal eine Show der beiden. „Ich habe ihr einfach bei Instagram geschrieben, weil eine Kollektion von ihr inspiriert war“, verrät Li den Ursprung der Zusammenarbeit. Und als er sie dann fragte, ob sie für Namilia laufen wolle, antwortete Hilton: „Yaaass.“

Die aktuelle Kollektion mit dem Titel „Cruising Utopia“, wird diesen Mittwoch in den Kant-Garagen präsentiert. Cruising bezieht sich einerseits auf die Inspirationsquelle Motorsport, andererseits auf schnellen, anonymen Sex in der schwulen Community. Denn auch wenn Namilia auf den ersten Blick Mode für Frauen entwirft: Pfohl und Li verstehen sich als „queeres Label“ für explizit jede:n, der oder die gerne mal „Latex-Suspender-Strapse mit Minigürtel und G-String“ kaufen möchte – wenn die nicht schon ausverkauft sind.

