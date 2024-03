Tagesspiegel Plus Bürgerdialog startet im September : So will der Senat die Berliner an der Zukunft des Tempelhofer Feldes beteiligen

In Dialogwerkstätten sollen Bürger über das „Wie“ einer Randbebauung des Tempelhofer Feldes debattieren, dann startet ein Ideenwettbewerb. Nun hat die Verwaltung Details vorgestellt.